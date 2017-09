Abdelkader Benali naar Crossing Border

Abdelkader Benali

DEN HAAG - Abdelkader Benali is toegevoegd aan de line-up van het Crossing Border-festival, dat van 2 tot en met 4 november plaatsvind in en rond poppodium Paard in Den Haag. Dat maakte de organisatie dinsdagochtend bekend.





Eerder werd al bekend dat schrijfster

Naast Benali kondigt de organisatie van het muziek- en literatuurfestival de komst aan van de Afro-Amerikaanse schrijfster Margo Jefferson, de Franstalige hiphopartiest Baloji, hardcore-jazz-postpunk-crossover Robocobra, de nieuwste Belgische sensatie Tamino en jazz-zangeres Melanie de Biasio.Eerder werd al bekend dat schrijfster Hanna Bervoets en de Amerikaanse indierockband Spoon als publiekstrekkers waren vastgelegd. Crossing Border wordt dit jaar voor de 25e keer georganiseerd.