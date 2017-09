Zoetermeerder neergeschoten in Hoorn

ZOETERMEER - Op de Pergola in Hoorn is maandagavond een 37-jarige man uit Zoetermeer neergeschoten. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend.

De man werd rond 23.30 uur gewond op straat gevonden. De man is door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis gebracht. De recherche in Hoorn onderzoekt wat er zich heeft afgespeeld.De plek waar de man lag, is onderzocht door de afdeling Forensische Opsporing van de politie en ook een speurhond werd ingezet. De recherche vraagt getuigen zich te melden.