Eigenaar Leidse Albert Heijn met lege schappen sleept Ahold voor de rechter

LEIDEN - Franchisenemer Gerrit van Noort heeft Albert Heijn voor de rechter gedaagd. Dat meldt de rechtbank in Haarlem. Hij wil zo afdwingen dat Albert Heijn weer producten gaat leveren aan zijn winkels in het Brabantse Bergheim en in Leiden. In zijn vestiging op de Kooilaan in Leiden raakten de schappen deze week leeg.

Geschreven door Sander Knura









Albert Heijn zou gestopt zijn met leveren van producten omdat Van Noort een miljoenenschuld zou hebben bij het moederbedrijf Ahold. Volgens een woordvoerder van de rechtbank zou er een nieuwe vestiging van Albert Heijn moeten komen in Leiden, die van Noort zou gaan uitbaten.Van Noort zou dan zijn huidige vestiging op de Kooilaan sluiten en zijn Brabantse vestiging moeten verkopen, maar dat is tot op heden niet gelukt, aldus de woordvoerder.