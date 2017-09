Man en vrouw aangehouden na dood 85-jarige Ans van der Meer

DEN HAAG - Een 43-jarige man en een 34-jarige vrouw zijn dinsdag in Den Haag aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ans van der Meer (85).

De vrouw werd vrijdag 30 juni dood aangetroffen in een woning aan de Louis Davidsstraat in Den Haag. Ze overleed door een misdrijf, zo bleek na onderzoek.Via Team West en Opsporing Verzocht konden mensen vervolgens beelden zien waarop een persoon na de dood van de vrouw meerdere keren pinde met haar pinpas. Ook werden sieraden van de vrouw gestolen.Het onderzoek is met de aanhoudingen nog niet ten einde. De politie zoekt nog meer verdachten. Mensen die iets weten van de gestolen sieraden wordt verzocht te reageren.