Tim Akkerman geeft extra show als 'The Boss'

Foto: Archief

DEN HAAG - Twee shows zouden er komen. Eén in het Paard in Den Haag en één in het theater Bibelot in Dordrecht. Maar de optredens waarin zanger Tim Akkerman nummers van Bruce Springsteen zingt waren zo populair dat de shows heel snel waren uitverkocht.





Goed nieuws dus voor de mensen die geen kaartje op de kop konden tikken voor de eerste twee optredens. Of de derde show dan wél de laatste is, is niet zeker. Onze presentator heeft dat liever niet. 'En nu door heel Nederland!', spreekt Overdevest zijn hoop uit.



Eerbetoon



Voor Akkerman is Springsteen echt een held. 'Tijdens mijn theatertour had ik het regelmatig over Springsteen', vertelde hij eerder. 'Naar aanleiding daarvan kreeg ik steeds vaker de vraag of ik niet eens iets daarmee moest doen, als eerbetoon.'



