Werkstraf geëist tegen man die door NS'ers naar de grond werd gewerkt: 'Ik dacht meteen aan Mitch'

LEIDEN - Het Openbaar Ministerie wil een werkstraf van 120 uur voor Leidenaar Ramzi A. (22). Hij sloeg en schopte in juli 2014 een aantal NS-beveiligers op het Leids Centraal Station. Hij deed dat om zijn veel oudere broer te bevrijden, zei hij. Die was op het perron aangehouden omdat hij de beveiligers had uitgescholden.

De broer van A. werd al vaak veroordeeld voor geweldsdelicten en moest door drie man in bedwang worden gehouden. 'Ze lagen boven op hem. Hij zei dat hij stikte, ik dacht toen meteen aan die Mitch Henriquez die doodging bij zijn arrestatie', zei Ramzi tegen de rechtbank.Een van de rechters keek dat nog gauw even na op internet. 'Nee dat kan niet dat u daar toen al aan dacht, want dat van Mitch Henriquez kon u namelijk nog niet weten. Dat gebeurde pas een jaar later, in 2015.' De Leidenaar gaf net zo makkelijk toe dat dat dan inderdaad niet kon kloppen.Hij had zijn lesje na het incident op het station wel geleerd, zei hij. Maar ook dat leek niet helemaal te kloppen. Want het jaar daarop had hij het in Katwijk opnieuw gewelddadig aan de stok gekregen met de politie. A's advocate: 'Maar daarna heeft mijn cliënt toch echt zijn leven gebeterd. Hij werkt nu en gaat een deeltijd HBO-opleiding doen.'De verdachte sprak tijdens de hele zitting heel zacht . De officier van justitie daarover: 'Meneer zit hier nu weliswaar heel stil en timide te doen, maar op de beveiligingscamerabeelden is te zien hoe heftig hij destijds te keer ging!'Die beelden werden in de zaal op schermen getoond. Te zien was hoe Ramzi -van top tot teen in het hagelwit gekleed- door de beveiligingsploeg heen raasde, wild om zich heen schoppend en slaand.Ramzi: 'Dat klopt allemaal. Ik herken mezelf bijna niet op die beelden. Ik schaam me ervoor en heb er spijt van, maar het is nu drie jaar geleden, ik ben een ander persoon geworden.'Eén van de slachtoffers was hard tegen het hoofd geschopt door Ramzi. Zijn oor scheurde drie centimeter in. Hij vraagt 400 euro smartengeld. Ook twee andere slachtoffers vragen enkele honderden euro's smartengeld.A's broer is al eerder veroordeeld. Zijn straf bleef beperkt tot de drie dagen cel die hij -net als Ramzi zelf- in voorarrest uitzat. De uitspraak van de zaak is over twee weken.