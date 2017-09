Stinkend foutje in Voorburg: Avalex vergeet afval op te halen

VOORBURG - Aan de puinhoop in Voorburg lag maandag een fout van Avalex ten grondslag. De vuilniszamelaar had 'gewoon' het afval moeten ophalen, maar dat is niet gebeurd. Met als gevolg een straat vol stinkende vuilniszakken. Avalex heeft dinsdag de rotzooi alsnog opgeruimd.

'Er is iets misgegaan', geeft een woordvoerdster toe tegenover Omroep West. 'Een foutje? Ja, helaas wel.'Laagbouwbewoners aan het Huygenskwartier hadden een brief gekregen over aanstaande veranderingen in het ophaalschema. Flatbewoners hebben die brief niet gekregen, omdat er voorlopig nog niks verandert voor hen.Eind oktober worden er ondergrondse containers geplaatst. Als dat is gebeurd, komt Avalex nog maar één keer in de twee weken langs en op andere dagen dan voorheen. Tot die tijd blijft alles bij het oude.