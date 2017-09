Eis: twee jaar cel voor schietpartij tussen twee families uit de Schilderswijk

DEN HAAG - Een man van 26 uit Den Haag gaat als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt twee jaar de cel in. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, bedreiging met een automatisch vuurwapen, openlijk geweld en verboden wapenbezit na een schietpartij bij een Haags tankstation.

De man is een lid van een familie uit de Haagse Schilderswijk. De familie had ruzie met een andere familie uit dezelfde wijk en om een probleem de wereld uit te helpen, werd er volgens het OM afgesproken bij het tankstation aan de Troelstrakade. De verdachte was aanwezig met een kennis, van de andere familie kwamen twee broers.Maar van uitpraten kwam weinig. Al snel begonnen de aanwezigen te vechten, waarna de verdachte naar zijn auto liep. Hij pakte een wapen die hij doorlaadde.De man sloeg vervolgens een van de twee broers op zijn hoofd en er werd een schot gehoord. Het is niet zeker of dat bewust gebeurde, of dat het schot gelost werd door de klap. Later werd er een kogelhuls gevonden.De verdachte zelf ontkent alles, maar werd drie keer herkend op camerabeelden. Ook werd zijn DNA aangetroffen. Over twee weken is de uitspraak.