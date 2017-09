Vertraging herinrichting station Leidschendam-Voorburg

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De verdubbeling van de capaciteit van de fietsenstallingen bij station Leidschendam-Voorburg heeft vertraging opgelopen. De bouw van de stallingen zou in augustus beginnen maar start nu eind september.

Dat zegt de gemeente Leidschendam-Voorburg. Door de vertraagde levering van de benodigde materialen starten de werkzaamheden nu pas eind september en duurt het werk tot eind november.Nu kunnen er ongeveer 300 mensen hun fietsen of bromfietsen stallen in een rek of aan een beugel. Deze stallingen zijn vaak overvol, waardoor mensen hun fiets op andere plaatsen zetten. 'Dit geeft een rommelige aanblik en hierdoor neemt de kans op fietsendiefstal toe. Wij van de gemeente vinden het belangrijk dat iedereen zijn fiets veilig kan stallen', zegt een woordvoerder.In overleg met de buurt heeft de gemeente een plan opgesteld om 541 stallingsplekken voor fietsen te maken en zestien voor brom- en bakfietsen. Dit is bijna een verdubbeling van de huidige capaciteit.Op het plein voor het station komen enkel- en dubbellaags stallingen voor 319 fietsen en zestien plekken voor brom- en bakfietsen. Aan de overzijde van de rotonde komen in totaal 92 plekken en Park Vronesteyn krijgt zestien fietskluizen en 114 plekken in dubbellaagse stallingen.Ondertussen werkt de gemeente aan het verbeteren van de belangrijke fietsroutes. Een daarvan is de regionale fietsroute tussen Leidschenveen en het centrum van Den Haag. De snelfietsroute die door de wijk Bovenveen loopt staat op de planning voor september. Over de plannen is op 13 september een inloop in De Groene Loper in Voorburg. Bij het station in Leidschendam-Voorburg stoppen RandstadRail lijn 3 en 4 en metrolijn E.