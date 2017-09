Brandstichter Winkelhof moet anderhalf jaar de cel in

LEIDERDORP - Bijna anderhalf jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Die straf kreeg een 46-jarige vrouw uit Leiderdorp voor het stichten van brand in de kelderboxen onder winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp. Bij de brand liepen vier winkels flinke schade op en moesten twintig woningen tijdelijk worden ontruimd.

Ook krijgt de vrouw een proeftijd van drie jaar en moet ze zich verplicht laten behandelen aan haar psychische stoornis en alcoholverslaving. De uitspraak is gelijk aan de eis van het OM.De brand zorgde voor veel onrust bij winkeliers en de bewoners van de bovenliggende appartementen. Er was rookschade in bergingen van de particulieren en rook- en waterschade in een aantal winkels doordat de automatische sprinklerinstallatie was aangeslagen.De vrouw zegt dat ze zich niets meer kan herinneren van de brandstichting omdat ze onder invloed was.