'Westlandse mannen zoenen zo fijn', liedjes over het Westland in theater

WESTLAND - 'Ze zoenen zo fijn. Westlandse mannen: ze mogen er zijn.’ Dat het Westland inspireert, staat voor theatermaker Aart van den Berg vast. Zijn liedteksten en gedichten over het Westland zijn binnenkort in het theater te zien.

De naam van de voorstelling ‘Westland in liedjes’ zegt het al: het Westland staat centraal. Want het kassengebied mag best eens bezongen worden, vindt Van den Berg.‘Ik ben hier geboren en getogen, mijn vader was tuinder. Ik heb iets met het Westland, al vraag ik me weleens af wat ik er precies mee heb’, zegt Van den Berg en hij denkt na. ‘Wat ik in de liedjes schrijf: dat heb ik ermee.’Maghen Hilgersum zingt Aarts liedjes. De Poeldijkse is geen onbekende. In 2010 won ze het tv-programma Une Voce Particolare en drie jaar later deed ze mee aan The Voice of Holland. ‘Het Westland heeft me geïnspireerd door de mensen die er wonen, de harde werkers. En de ruimte die we hebben en de vrijheid die je hier om je heen hebt.’Een van de teksten gaat over Westlandse mannen. ‘Ik wilde er graag een lied over kwijt. Er was iets met die Westlandse mannen’, zegt Van den Berg terwijl hij tussen zijn liedteksten zoekt. ‘Ik heb het lekker overdreven.’ Hij draagt voor: ‘Ze zijn de mooiste niet. En nee, ook de beschaafdste niet. Hun taal is niet mijn taal. 'Ik hou van jou', bij hen is dat: 'Ik wil mie-jou'.'De voorstelling ‘Westland in liedjes’ is op 15 en 16 september te zien in Fata Morgana in Monster.