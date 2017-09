Davis Cup: Tsjechië zonder Thomas Berdych in Den Haag

Tomas Berdych tijdens het ABN Amro Tournament in Rotterdam. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Thomas Berdych ontbreekt zoals verwacht in het Tsjechisch Davis Cup-team dat het half september in Den Haag opneemt tegen Oranje. De nummer achttien van de wereld had eerder al laten weten dat hij de wedstrijd niet in zijn programma kon inpassen, maar de bond had het nog niet officieel bevestigd.





Teamcaptain Paul Haarhuis heeft voor de ontmoeting Robin Haase, Thiemo de Bakker, Tallon Griekspoor en dubbelspecialist Jean-Julie Rojer geselecteerd.



Captain Jaroslav Navratil maakte het team zonder Berdych dinsdag bekend. Jiri Vesely, Adam Pavlasek, Lukas Rosol en Roman Jebavy zullen van 15 tot en met 17 september in Sportcampus Zuiderpark aantreden tegen het Nederlands team om een plaats in de wereldgroep van het landentennis. Vesely is met de 55ste plek op de wereldranglijst de hoogste genoteerde speler bij de Tsjechen.