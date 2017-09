Oranje-debuut lonkt voor ADO-keepster Barbara Lorsheyd

DEN HAAG - ADO Den Haag-keepster Barbara Lorsheyd mag hopen op haar debuut in het Nederlands elftal. Ze is door de Haagse bondscoach Sarina Wiegman geselecteerd voor de oefeninterland tegen Denemarken. Ook voor Ajax-speelsters Marjolijn van den Bighelaar (ex-ADO) en Lize Kop lonkt een eerste optreden voor de Oranje Leeuwinnen.

De volledige selectie:

Vanwege blessures zijn Jackie Groenen, Desiree van Lunteren, Vivianne Miedema en Sari van Veenendaal niet inzetbaar tegen de Denen. Ook voormalig verdediger Mandy van den Berg uit Naaldwijk ontbreekt. Zij gaf eerder op dinsdag aan zich voorlopig niet beschikbaar te stellen. Merel van Dongen (Ajax), niet opgeroepen voor het het door Oranje gewonnen EK , is terug.Nederland, in voorbereiding op de kwalificatie voor het WK, speelt op 15 september in Horsens bij de Denen. Het betreft een replay van de finale van de Europese titelstrijd, die Oranje deze zomer in Enschede met 4-2 won.Foppe de Haan, die tijdens het EK in eigen land deel uit maakte van de technische staf, wordt gemist. Wiegman: 'We hebben fantastisch samengewerkt. Foppe is een heel wijs mens en een goede trainer. Maar we wisten van te voren dat de samenwerking alleen voor dat toernooi zou zijn. We gaan op zoek naar een vervanger.'Lineth Beerensteyn (Bayern München), Marjolijn van den Bighelaar (Ajax), Sheila van den Bulk (Djurgårdens IF), Angela Christ (PSV), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Ajax), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (FC Twente), Sisca Folkertsma (Ajax), Stefanie van der Gragt (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (Arsenal), Danique Kerkdijk (Bristol City), Lize Kop (Ajax), Vanity Lewerissa (PSV), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Lieke Martens (FC Barcelona), Liza van der Most (Ajax), Marthe Munsterman (Everton), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Sherida Spitse (FC Twente) en Kelly Zeeman (Ajax).