Den Haag start met inburgeringsacademie in de Schilderswijk

DEN HAAG - Den Haag krijgt een inburgeringsacademie. Hier krijgen inburgeraars taallessen, maar ze kunnen ook bijvoorbeeld hun maatschappelijke stage regelen. De academie komt in een oud schoolgebouw aan de 's-Gravenzandelaan in de Schilderswijk.

Wethouder Baldewsingh (PvdA) heeft dit dinsdag bekend gemaakt tijdens een stadsconferentie over het nieuwe inburgeringsbeleid. De gemeente Den Haag gaat de inburgering van migranten weer zelf op zich nemen en heeft zeven miljoen euro uitgetrokken voor een proef gericht op duizend Haagse inburgeraars.Den Haag neemt de inburgering weer in eigen hand omdat het rijk een paar jaar geleden is gestopt met het financieren van inburgeringstrajecten. Volgens Baldewsingh zijn de gevolgen daarvan enorm. 'De kwetsbare laag wordt hierdoor groter en groter en dat is een collectief falen,' zegt de wethouder.Daarom krijgen duizend Haagse inburgeraars vanaf 1 januari begeleiding van de gemeente Den Haag. 'Er komt hier ook een centrale locatie voor en dat wordt de inburgeringsacademie,' legt Baldewsingh uit. De academie is niet te vergelijken met bijvoorbeeld het Taalplein dat er nu al is. De academie wordt veel breder. Inburgeraars gaan hier naar school maar ze kunnen ook hun maatschappelijke stage regelen.'De oude school moet hiervoor nog wel verbouwd worden. Op 1 januari gaat de proef, die bijna twee jaar gaat duren van start.