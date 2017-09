Haagse partijen hekelen nieuw afvalplan van de gemeente

DEN HAAG - 'Ondoordacht en onwenselijk'. De Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zien niets in het nieuwe plannen van wethouder Boudewijn Revis (VVD) voor de verwerking van huishoudelijk afval. Een van de nadelen van zijn voorstel is dat straks het scheiden van plastic afval niet wordt beloond, maar juist wordt bestraft, aldus de partijen.

Recent maakte Revis bekend dat hij afspraken wil maken met de afvalverwerker AVR die in Rotterdam een nieuwe zogenoemde nascheidingsinstallatie bouwt. Daar wordt plastic uit het restafval gehaald en daarna als grondstof verkocht. Onderdeel van het contract is dat de gemeente Den Haag een boete betaalt als er te weinig plastic in het huishoudelijk afval zit.De drie partijen 'hekelen' daarom het plan van de wethouder. Zij vinden dat er niet goed over is nagedacht. Zo is het veel beter voor de 'kwaliteit' van het afval om het aan de bron te scheiden, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. Dat betekent dus in de praktijk gewoon dat mensen thuis al plastic en kartonnen drankpakken apart moeten houden en ze in een speciale container moeten gooien, in plaats van dat de AVR dit later uit het restafval moet halen.Daarnaast is dit nieuwe systeem onwenselijk omdat het ervoor zorgt dat het draagvlak voor afval scheiden afneemt. Mensen denken dan al snel dat ze alles in een zak kunnen gooien omdat het later toch wel wordt gescheiden.Bovendien wijzen de partijen erop dat er later dit jaar nog een evaluatie komt van het Haagse afvalbeleid. Zij noemen het 'onbestaanbaar' dat de wethouder hier niet op wacht, voordat hij belangrijke beslissingen neemt.Al met al leidt het plan tot grote zorgen bij de partijen. 'Door een boete af te spreken als er te weinig plastic in het afval zit, geef je een heel verkeerd signaal af. Op deze manier ontmoedig je mensen om al bij de bron te scheiden,' aldus fractievoorzitter Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren.Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij: 'We moeten juist naar minder plastic verpakkingen in de winkel en naar meer statiegeldregelingen. Maar met dit voorstel van de wethouder zou dat de gemeente miljoenen kunnen kosten.'