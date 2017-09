Studente vlucht voor orkaan Irma: 'Het is echt hectisch allemaal'

RIJSWIJK - Uit vrees voor orkaan Irma heeft Valentina van de Laar uit Rijswijk haar stage op Sint Maarten moeten afbreken. De studente is dinsdag op het vliegtuig naar Nederland gestapt. 'Ik hoop echt dat het goed komt en dat er geen gewonden gaan vallen', zegt ze in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West.

Irma raast in rap tempo af op de eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Dat gaat volgens Omroep West-weerman Huub Mizee gepaard met windsnelheden tot 280 kilometer per uur. Een deel van de eilandbewoners wordt geëvacueerd.'Het is echt hectisch allemaal', laat Valentina weten. Zij liep met vier studiegenoten stage op het vliegveld van Sint Maarten. 'Ramen zijn helemaal dichtgetimmerd. We wilden boodschappen doen, maar de supermarkten waren leeg, want iedereen ging natuurlijk inkopen doen', beschrijft ze de situatie op het eiland.Hoewel het volgens haar dinsdag nog 'lekker weer' was op Sint Maarten, heeft het Albeda College besloten de studenten terug naar Nederland te halen. De mbo-school in Rotterdam, waar ze wordt opgeleid als luchtvaartdienstverlener, vindt het niet verantwoord om op het eiland te blijven en heeft vliegtickets voor ze geboekt.'Aan de ene kant ben ik blij dat ik weg ben', vertelt Valentina. 'Het is belangrijk dat we met zijn allen veilig zijn. Maar ik ga Sint Maarten wel missen.'