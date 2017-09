Eigenaar lege Leidse Albert Heijn blijft in gesprek met Ahold

LEIDEN - De schappen van de bijna lege Albert Hein aan de Kooilaan in Leiden worden voorlopig niet aangevuld. Dinsdag diende een vijf uur durend ‘kort’ geding tussen de eigenaar van de winkel en het moederbedrijf van Albert Heijn. Ahold wil de winkel niet meer bevoorraden omdat de franchisenemer een miljoenenschuld zou hebben. Een uitspraak is er vooralsnog niet gedaan. De partijen blijven met elkaar in gesprek.





Van Noort liet het er niet bij zitten. In een kort geding hoopte hij Ahold te verplichten om weer nieuwe spullen te leveren. Dat is niet gelukt. Ahold en Van Noort gaan op korte termijn verder praten. Als zij er echt niet uitkomen kan er alsnog een uitspraak volgen. Beide partijen wilden geen reactie geven.





