De Bakker en Griekspoor naar tweede ronde van TEAN International

ALPHEN AAN DEN RIJN - Davis Cup-tennissers Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande en Tallon Griekspoor hebben dinsdag de tweede ronde van TEAN International bereikt. Op het challengertoernooi in Alphen aan den Rijn rekende De Bakker, 374ste op de wereldranglijst, af met de 150 plaatsen hoger genoteerde Duitser Daniel Masur: 6-4, 6-4.

Griekspoor (343ste) was in drie sets te sterk voor Lucas Miedler (221ste) uit Oostenrijk: 6-7, 6-0, 7-5. Jelle Sels kon op eigen bodem niet voor een stunt zorgen. De 22-jarige Alphenaar (587ste) was met 6-1, 6-1 kansloos tegen de mondiale nummer 140 en als derde geplaatste Oscar Otte uit Duitsland.Woensdag komen er nog twee Nederlanders in actie op het Alphense gravel. Boy Westerhof (345ste) staat om 12.00 uur 's middags tegenover de Italiaan Matteo Viola (286ste), 's avonds mag Botic van de Zandschulp (322ste) aantreden tegen de Spanjaard Tommy Robredo (175ste).In de tweede ronde treft De Bakker wederom een Duitser: Yannick Maden, 185ste op de mondiale ranking. Griekspoor stuit op de als tweede geplaatste Portugees Pedro Sousa (127ste).