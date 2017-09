Haase en Middelkoop verliezen kwartfinale US Open

Robin Haase in actie op de US Open. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Tennissers Robin Haase uit Den Haag en Matwé Middelkoop zijn er niet in geslaagd de halve finales van het dubbelspel op de US Open te bereiken. Het koppel verloor in de kwartfinale van de Spanjaarden Feliciano Lopez en Marc Lopez: 4-6, 5-7.





Daarmee zit de US Open erop voor Haase. In de eerste ronde van het enkelspel werd hij uitgeschakeld door de Brit Kyle Edmund (6-3, 7-5, 6-3).



LEES OOK: De Bakker vergezelt Haase in Davis Cup-selectie Oranje

Haase en Middelkoop speelden voor het eerst dit seizoen samen op het grandslamtoernooi van New York. In de eerste ronde verrasten ze met een zege op het als derde geplaatste Franse duo Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut.Daarmee zit de US Open erop voor Haase. In de eerste ronde van het enkelspel werd hij uitgeschakeld door de Brit Kyle Edmund (6-3, 7-5, 6-3).