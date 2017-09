Armin van Buuren koopt huis in Leiden, maar zonder hypotheek

LEIDEN - Armin van Buuren heeft een nieuw huis gekocht in Leiden. Dat meldt de website BekendeBuren. Volgens de site gaat het om een monumentaal pand vlakbij Het Poortgebouw. Het pand zal door de dj verbouwd zal gaan worden. Van Buuren wilde het optrekje blijkbaar erg graag hebben, want hij betaalde 411.000 euro voor de woning. Dat is 36.000 euro meer dan de vraagprijs.

Het optrekje uit 1910 ligt vlakbij station Leiden Centraal. Het is 140 vierkante meter groot en heeft zes kamers, verdeeld over twee verdiepingen. Het huis zit vol met authentieke details, zoals de ensuite schuifdeuren in de woonkamer. Volgens de website hoefde Armin niet naar de bank voor een hypotheek. Hij zou het huis uit eigen zak hebben betaald.Het is niet Armins eerste huis in Leiden. Op dit moment woont hij aan de Rijnsburgerweg, ook al vlakbij het station. In juni mengde hij zich daar nog in een discussie over het busstation . Of deze nieuwe aankoop betekent dat hij zijn andere woning gaat verkopen is niet bekend. Van Buuren heeft ook een dubbel bovenhuis in Amsterdam, dat hij vorig jaar kocht voor ruim zes ton.