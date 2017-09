Geen betaald parkeren in Moerwijk-Noord en -Oost

DEN HAAG - In de wijken Moerwijk-Noord en Moerwijk-Oost in Den Haag wordt geen betaald parkeren ingevoerd. Dat heeft wethouder Tom de Bruijn laten weten aan de Commissie Leefomgeving van de Haagse gemeenteraad. Het besluit is genomen na een buurtonderzoek. Bewoners van het Willem Dreespark en het Anne Bijnskwartier hadden om betaald parkeren gevraagd, maar uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de buurtbewoners dat niet ziet zitten.

Moerwijk-Noord en Moerwijk-Oost hebben last van het zogenoemde 'uitwijkeffect'. Omdat in andere delen van Moerwijk wél betaald moet worden voor een parkeerplek, zoeken bewoners en bezoekers steeds vaker naar een plek waar ze de auto gratis kwijt kunnen. Hierdoor nam de overlast verderop in de buurt toe. Omdat de gemeente graag wilde weten of er draagvlak zou zijn voor betaald parkeren is er een enquête gehouden.3709 bewoners van Moerwijk-Noord en Moerwijk-Oost hebben meegewerkt aan dit 'draagvlakonderzoek'. 44 procent van hen geeft aan parkeeroverlast te hebben. Een ruime meerderheid van 63 procent liet weten geen betaald parkeren te willen in de buurt. De problemen worden nu op een andere manier opgelost. In het Willem Dreespark worden binnenkort slagbomen geplaatst op het parkeerterrein van de woningbouw. De Bruijn denkt dat hiermee de parkeerdruk zal worden teruggedrongen.