D66: 'Fietser op nummer 1 in Den Haag'

DEN HAAG - Als het aan D66 ligt krijgt de fietser ruim baan in Den Haag. De partij verkiest de fiets boven de auto. Dat staat in het concept verkiezingsprogramma 'Onze nieuwe stad: kansen voor iedereen', dat woensdag wordt gepresenteerd.

Volgens D66 is fietsen gezond en duurzaam. Bovendien neemt de tweewieler weinig ruimte in beslag. Zowel in beleid als in de inrichting van de openbare ruimte wil de partij daarom prioriteit worden gegeven aan de fiets. 'We gaan nog meer vrijliggende (snel)routes aanleggen', staat in het concept-verkiezingsprogramma. 'Fietsers krijgen daar een voorkeursbehandeling bij verkeerslichten. De lichten gaan vaker en langer op groen.'Bij herinrichtingen gaat de partij kijken of het fietspad verbreed moet worden om veilig fietsen te garanderen. 'Als dat het geval is, zal het fietspad verbreed worden ten laste van de weg.' Ook stoepranden worden zoveel mogelijk vervangen voor fietsvriendelijke randen zonder hoogteverschil tussen fietspad en stoeprand. Het fietspad bij de Zuid-Hollandlaan wil D66 ondertunnelen 'zodat zowel fietser als het overige verkeer beter kunnen doorrijden'.Verder heeft de partij grootste plannen met het spooremplacement van het Centraal Station en Hollands Spoor. Deze sporen vormen samen met de Utrechtse Baan een barrière tussen het centrum en Bezuidenhout. Dat wil D66 oplossen door 'nieuwe ruimte' te creëren. 'De groei van de stad en de ontwikkeling van de Binckhorst en het Beatrixkwartier bieden een unieke kans om met een veelomvattend plan de stad een nieuw aanzien te geven. Door de sporen te overbouwen of de sporen ondergronds te brengen verbinden we de stadsdelen en vergroten we mogelijkheden voor woningbouw, vergroening en nieuwe bedrijvigheid.'D66 wil ook gaan experimenteren met nieuwe manieren van inspraak. Hiervoor roept de partij onder meer een 'burgerbegroting' in het leven, waar jaarlijks 1 miljoen euro in wordt gestopt. Hagenaars met goede ideeën kunnen dit geld vrij besteden. 'Via een burgerbegroting worden Hagenaars betrokken bij het uitgeven van geld door de gemeente. De gemeente geeft daarmee een groot vertrouwen aan inwoners.'D66 is nu de grootste partij in de Haagse gemeenteraad en is de eerste partij die zijn verkiezingsprogramma presenteert. De leden moeten het programma nog goedkeuren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2018.