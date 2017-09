West Wekker: Op de vlucht voor orkaan Irma en beroemde dj koopt huis in Leiden

REGIO - Goedemorgen! Na het lezen van ons verhaal over de Rijswijkse Valentina ben je misschien nog blijer dat je wakker bent geworden in het veilige Zuid-Holland. Zij moest hals over kop haar stage op Sint Maarten afbreken vanwege de orkaan Irma. Waar DJ Armin van Buuren vanochtend uit bed stapt weet je nooit zeker. Hij heeft sinds kort namelijk drie huizen, waarvan er twee in Leiden staan. In diezelfde stad is de Albert Heijn aan de Kooilan nog steeds leeg. De eigenaar heeft een conflict met Ahold en dat is nog niet opgelost.

Uit vrees voor orkaan Irma heeft Valentina van de Laar uit Rijswijk haar stage op Sint Maarten moeten afbreken. De studente is dinsdag op het vliegtuig naar Nederland gestapt. 'Ik hoop echt dat het goed komt en dat er geen gewonden gaan vallen', zegt ze in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West. Irma raast in rap tempo af op de eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en komt naar verwachting vanmiddag aan op de eilanden.Armin van Buuren heeft een nieuw huis gekocht in Leiden. Dat meldt de website BekendeBuren. Volgens de site gaat het om een monumentaal pand vlakbij Het Poortgebouw. Het pand zal door de dj verbouwd gaan worden. Van Buuren betaalde 411.000 euro voor de woning. Het is niet Armins eerste huis in Leiden. Op dit moment woont hij aan de Rijnsburgerweg, ook al vlakbij het station.Tussen Zoetermeer en Bleiswijk wordt vandaag de eerste mast geplaatst voor de nieuwe hoogspanningsverbinding naar Beverwijk. De 60 meter hoge mast is de eerste van vijf die worden neergezet tussen Bleiswijk en Hazerswoude-Dorp. En wij zijn er vandaag bij.Als het aan D66 ligt krijgt de fietser ruim baan in Den Haag. De partij verkiest de fiets boven de auto. Dat staat in het concept verkiezingsprogramma 'Onze nieuwe stad: kansen voor iedereen', dat woensdag wordt gepresenteerd.De schappen van de bijna lege Albert Hein aan de Kooilaan in Leiden worden voorlopig niet aangevuld. Dinsdag diende een vijf uur durend ‘kort’ geding tussen de eigenaar van de winkel en het moederbedrijf van Albert Heijn. Ahold wil de winkel niet meer bevoorraden omdat de franchisenemer een miljoenenschuld zou hebben. Een uitspraak is er vooralsnog niet gedaan. De partijen blijven met elkaar in gesprek.In ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling. Deze weekt duikt hij in de recycling van PET-flessen. Want wat gebeurt er moet jouw fles nadat je hem in de supermarkt hebt ingeleverd? Johan neemt een kijkje in de fabriek van een van de grootste frisdankproducenten ter wereld.