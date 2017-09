Leraren staken op 5 oktober en gaan naar Den Haag

DEN HAAG - Leerkrachten in het basisonderwijs komen op 5 oktober naar het Zuiderpark in Den Haag om te protesteren. In heel Nederland leggen de meesters of juffen op 5 oktober het werk neer. Dat meldt vakbond CNV Onderwijs. 'Ik roep onze leden in het primair onderwijs op om te gaan staken op 5 oktober', zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs.





De vakbond maakt, samen met AOb, AVS, FvOv, FNV, de PO-raad en POinactie, deel uit van het PO-front. Het front organiseert de manifestatie op 5 oktober in het Zuiderpark.



'De politiek moet nu echt over de brug komen. We willen een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. De vage toezeggingen waar de politiek tot nu toe mee komt zijn onvoldoende voor structureel beter onderwijs', volgens Loek Schueler. In juni gingen de Nederlandse basisscholen ook al even dicht.