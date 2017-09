'Goededadenwinkel' voor Week van de Alfabetisering

WESTLAND - Betalen met een goede daad, zoals je aanmelden als taalvrijwilliger of voorleesvader. Het kan in de 'goededadenwinkel' van bibliotheek Westland in 's-Gravenzande. Het is een actie voor de Week van de Alfabetisering en heeft als doel vrijwilligers te werven die mensen willen helpen die moeite hebben met taal, rekenen of digitale vaardigheden.

In de gemeente Westland hebben meer dan 15.000 mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. In heel Nederland zijn dat er meer dan 2,5 miljoen. Deze mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, werken met een computer of het uitrekenen van de boodschappen. Hiervan is tweederde van autochtone afkomst.In de goededadenwinkel kan je dus van alles kopen. Het zijn kleinigheidjes zoals een paar DVD's of een kaartje voor het theater. De bibliotheek is vooral op zoek naar vrijwilligers. Volgens directeur Renske van Kooij zijn die hard nodig: 'Wij steunen echt op de inzet van vrijwilligers, maar het is ook een mooie verrijking van je eigen leven.'De 'goededadenwinkel' in 's-Gravenzande is niet de enige in onze regio. Ook Den Haag, Delft, Zoetermeer en Bergambacht hebben zo'n winkel.