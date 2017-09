Opnieuw autobrand in Den Haag

Foto: Marofer

DEN HAAG - In Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde deze keer op de Erasmusweg.





Ook in de nacht van maandag op dinsdag was het raak . Toen brandde een auto op de Melis Stokelaan uit. Diezelfde nacht gingen ook twee auto's in Wateringen in vlammen op. Een auto aan het Zonneblok en een auto aan De Nesse werden door vuur verwoest.