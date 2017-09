Geen suikerhoudende frisdrank meer op school

Foto: ANP

DEN HAAG - De Nederlandse frisdrankproducenten stoppen uiterlijk eind 2018 met de verkoop van suikerhoudende frisdranken op middelbare scholen. Vanaf dan zijn er op middelbare scholen alleen water en frisdranken zonder of met maar weinig calorieën te koop.

De hele Europese frisdrankindustrie sprak eerder af ervoor te zorgen dat in 2019 in heel Europa alleen nog maar zogenoemde laagcalorische en calorievrije frisdranken op middelbare scholen worden aangeboden.



Directeur van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) Raymond Gianotten zegt dat de frisdrankproducenten graag willen bijdragen aan oplossingen om obesitas onder jongeren verder te laten dalen. Daartoe zijn er ook al geen marketingactiviteiten meer gericht op kinderen tot 13 jaar en is de frisdrankindustrie bijvoorbeeld niet actief op lagere scholen.