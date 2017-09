Schietpartij op de Herculesweg in Delft

Foto: Regio15

DELFT - Op de Herculesweg in Delft is in de nacht van dinsdag op woensdag geschoten. Dat bevestigt de politie aan Omroep West.

Het incident gebeurde even voor 01.00 uur. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het is nog niet bekend of er iemand is aangehouden.



Ook de aanleiding van de schietpartij in Delft is nog onduidelijk.