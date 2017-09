Ruim je boekenkast op voor goed doel!

DEN HAAG - De 16-jarige Robin van der Sikke uit Den Haag is leerling én bestuurslid op de Vrije Ruimte, een basisschool en middelbare school in Den Haag. Om geld op te halen voor de school proberen ze zoveel mogelijk boeken te verkopen.

Kinderboeken, romans, natuurboeken en zelfs woordenboeken..alle boeken zijn welkom op de school de Vrije ruimte. De boeken worden ingezameld en bewaard in een opslag van school. Robin en een studiegenoot beheren de opslag en verkopen de boeken via bol.com en martkplaats. "Heel veel werk want je moet de advertenties bijhouden, versturen en boeken nakijken, maar ontzettend leuk werk."



De opbrengst van de boeken gaat naar de school, de Vrije Ruimte is een particuliere school die geen subsidie krijgt.



Heb jij boeken liggen? Je kunt ze langsbrengen op het volgende adres:



Vrije School de Vrije Ruimte

Stadhouderslaan 15

2517 HV Den Haag