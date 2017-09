ANWB'ers mogen niet meer appen in de auto: 'Wij moeten het goede voorbeeld geven'

DEN HAAG - 'Mijn doel is dat niemand meer van de ANWB appt in de auto.' Dat zegt directeur van de ANWB Frits van Bruggen op Radio West. De ANWB is één van de veertig organisaties die woensdag een gedragscode ondertekenen tegen het gebruik van mobieltjes in het verkeer.

'Als je met een smartphone bezig bent achter het stuur, dan heb je 23 keer zoveel kans op een ongeluk', weet Van Bruggen. 'Uit cijfers blijkt dat mensen, als ze op de weg zijn, gemiddeld van de kilometer die ze rijden 100 meter met andere dingen bezig zijn. En bij een vrachtauto is dat zelfs 200 meter per 1000 meter.''En dat leidt tot ongelukken', gaat Van Bruggen verder. 'Het aantal zwaargewonden is in tien jaar verdubbeld en het aantal doden stijgt ook weer. We weten dat een groot deel van de ongelukken wordt veroorzaakt door het gebruik van de smartphone. En met name het appen in de auto. Dus de afleiding in de auto is een belangrijk oorzaak van heel veel ongelukken.'Samen met het bedrijfsleven en organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond tekent de ANWB de gedragscode. 'Je moet zelf het goede voorbeeld geven. We vinden ook dat onze leden niet meer moeten appen in de auto. Je moet je smartphone alleen nog maar gebruiken voor de rijtaak, denk aan navigatie.''Dat betekent dat we voor medewerkers van de ANWB devices gaan aanbieden, waardoor je niet meer kan appen in de auto. We gaan beginnen met een test van een paar honderd medewerkers, waaronder ikzelf, om te kijken hoe dit nou werkt', aldus Van Bruggen.