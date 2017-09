Eerste hoogspanningsmast bij Bentwoud wordt geplaatst

ZOETERMEER - De eerste mast voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk wordt woensdag op zijn plaats gezet. De mast komt te staan langs het natuurgebied Bentwoud. 'Het is een grote operatie en duurt tot ongeveer 14.00 uur vanmiddag', vertelt verslaggever Anita Janssen.

De zestig meter hoge mast is onderdeel van een ringverbinding van hoogspanningskabels. Dit netwerk wordt opgezet om de stroomvoorziening in de Randstad zekerder te maken in geval van storingen.De verbinding van de hoogspanningskabels is zo'n zestig kilometer lang en moet eind 2018 aangelegd zijn. Uiteindelijk wordt er dan 380.000 Volt op de kabels gezet.