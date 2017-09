Delftse taxicentrale Deltax failliet verklaard

DELFT - Taxicentrale Deltax uit Delft is failliet verklaard. Dat bevestigt curator Mathieu Souren tegenover Omroep West. Bij het bedrijf werken 90 mensen. Die kunnen voorlopig aan de slag blijven. Klanten hoeven zich voorlopig ook geen zorgen te maken over hun vervoer, laat Souren weten. Hoe lang het bedrijf nog kan doordraaien in de huidige situatie is onduidelijk.





De curator zegt ondertussen uit te kijken naar een koper. 'Er zijn ook al kandidaten voor. En als het niet lukt de zaak te verkopen, ga ik ervoor zorgen dat alles voor iedereen zo netjes mogelijk wordt afgerond.'De curator doet nog onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Mogelijk heeft het te maken met de procedures rondom Europese aanbestedingen, zegt hij. Vakbond FNV voert al een tijdje actie tegen dit soort aanbestedingen , die volgens de bond ertoe leiden dat de prijzen omlaag gaan vanwege bezuinigingen. Opdrachtgevers zoals overheden en verzekeraars 'gaan tot het uiterste om het werk voor de laagste prijs weg te zetten', schrijft de bond.Over ongeveer een week moet er meer duidelijkheid zijn over de toekomst van Deltax, verwacht curator Souren. 'Ik ga nu proberen alles weer vlot te trekken', zegt hij tegen Omroep West. Het bedrijf bestaat al bijna 80 jaar. Volgens de website van het bedrijf is Deltax opgericht in 1938.Het bedrijf verzorgt onder andere taxi, rolstaxi, groepsvervoer en zorgvervoer, zo staat te lezen op de site. Deltax verkeerde al langere tijd in financiële problemen