Ride for the Roses haalt bijna 7 ton op

Foto: Ride for the Roses Foto: Ride for the Roses Foto: Ride for the Roses

REGIO - De 20ste editie van Ride for the Roses heeft vooralsnog 675.461 euro opgebracht voor KWF Kankerbestrijding. Duizenden deelnemers fietsten zondag door het Groene Hart met als finishplaats Lansingerland. Het bedrag kan nog oplopen, omdat er altijd nog nabetalingen zijn, vertelt een woordvoerder aan Omroep West.

De fietsers konden kiezen uit drie verschillende afstanden. Er waren routes van 25 kilometer, 50 kilometer en 100 kilometer. Onder andere Nieuwerkerk, Gouda en Moordrecht waren plaatsen waar de deelnemers doorfietsten.



Omdat het een jubileumeditie is, is er voor gekozen dat het opgehaalde geld naar twee wetenschappelijke onderzoeken gaat. Het eerste onderzoekt de gevolgen van beweging en voeding op de bijwerkingen na behandeling van prostaatkanker. Het tweede waar voor gefietst werd, gaat over het activeren van het afweersysteem tegen borstkanker.



Volgend jaar



Ride for the Roses is tevreden met de opbrengst en met de locatie. 'Het is zeker voor herhaling vatbaar. Je ziet dat de Ride for the Roses het altijd goed doet in deze regio. Ook in het Westland ging het goed.'



De 21ste editie is volgend jaar op 9 september. Vanaf oktober is het mogelijk om je in te schrijven. Het is nog niet bekend waar de toertocht wordt verreden.