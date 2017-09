Gemeente Den Haag onderzoekt verlengen tramtunnel

Tram rijdt de Haagse tramtunnel in (foto: ANP)

DEN HAAG - De gemeente Den Haag onderzoekt of de tramtunnel in het centrum van de stad kan worden verlengd. De tunnel zou dan verder moeten gaan lopen onder de Prinsegracht door. Dit is een van de opties om te voorkomen dat het openbaar vervoer in Haagse binnenstad in de toekomst vastloopt.

Dat bleek woensdagmorgen tijdens een commissievergadering in het stadhuis. Vervoerder HTM, de metropoolregio Rotterdam Den Haag en een ambtenaar van de gemeente hielden daar presentaties over de toekomst van het openbaar vervoer.



Alle betrokkenen zien veel kansen, maar maken zich ook zorgen. De verwachting is dat het aantal reizigers enorm toe gaat nemen. Nu stappen dagelijks ruim 300.000 mensen per dag in een bus of tram. In 2040 is dat aantal waarschijnlijk verdubbeld. Het huidige netwerk kan dat niet aan.



Miljard euro



Daarom zijn forse investeringen nodig voor meer materieel, meer rails en bijvoorbeeld vrije busbanen. De directeur van de RET sprak onlangs al van een miljard euro per jaar voor de komende twintig jaar. Dat geld is niet beschikbaar. Sterker: als er niets verandert, is er over een paar jaar alleen nog maar geld voor het onderhoud van het bestaande materieel en blijft er niets meer over voor investeringen.



Alle betrokkenen zijn het erover eens dat er dringend iets moet gebeuren. De Randstad blijft groeien en het huidige ov-netwerk sluit niet aan op de wensen van nu. Het zorgt er bijvoorbeeld niet voor dat de gemeenten in de regio onderling goed met elkaar zijn verbonden.



Andere ideeën



Bij deskundigen leven er wel allerlei ideeën om dit te verbeteren. Meer light rail op de sporen van de NS, bussen op elektriciteit, een lightrail van Zoetermeer via de Binckhorst naar Scheveningen, meer en betere combinaties van ov met de fiets of zelfs het aanbieden van een totaalpakket van aaneengesloten vervoer van deur naar deur.



De Haagse raad besprak vandaag ook de plannen van de metropoolregio voor het ov voor de komende jaren. Veel politieke partijen vinden die voorstellen te weinig ambitieus. Dit terwijl de Haagse raad er wel van lijkt doordrongen dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om dit gebied bereikbaar te houden.



Voorstander



CDA-raadslid Michel Rogier bijvoorbeeld is een groot voorstander van het verlengen van de tramtunnel en wil deze een een flink eind doortrekken, zodat het eigenlijk meer op een metro gaat lijken. Daar bovenop zou dan weer water kunnen komen.



Rogier pleit voor het doortrekken van de oude Loosduinse Vaart richting het centrum. 'Doodzonde dat die ooit is gedempt. Het openmaken van de Loosduinse Vaart komt de waterberging in Den Haag ten goede en herstelt de directe waterverbinding met het Westland. Als je dit doet, dan kun je direct ook de tramlijn eronder leggen zodat de kruispunten worden ontlast. Dan heb je pas snel ov', stelt hij.



Meer geld van het Rijk



De Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66, verkeer) onderstreept het belang van een forse investering in het openbaar vervoer. Ook hij wil een goede verbinding richting Scheveningen, de Binckhorst en Zuidwest.



Volgens hem doen Den Haag en de regio hun uiterste best om meer geld van het Rijk te krijgen voor ov. Zo worden de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet benaderd. 'Daar lobbyen we van dag tot dag. Ik zou bijna zeggen 'van uur tot uur', aldus de wethouder.



November



Ook andere partijen in de raad voelen wel iets voor het verlengen van de tramtunnel. In november moet er meer duidelijkheid komen over het onderzoek naar deze optie.