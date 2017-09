Dronkenlap vernielt badeend en moet twee weken brommen

Foto: ANP

GOUDA - Een 45-jarige man uit Gouda die een reuzenbadeend van een meter hoog heeft gestolen en vervolgens heeft vernield, gaat de cel in. De politierechter heeft hem woensdag tot acht weken gevangenis veroordeeld waarvan zes weken voorwaardelijk.

Op camerabeelden is vastgelegd hoe de man eind juni door de terrasafzetting van biercafé De Goudse Eend heen brak en de polyester-eend die daar stond meenam.



De eend werd later zwaar beschadigd gevonden op de Turfmarkt, in het centrum. De dader is volgens het Openbaar Ministerie een bekende van de politie. Hij kampt met een alcoholprobleem. De man legde een bekentenis af, maar deed volgens justitie 'nogal laconiek' over zijn daden.



Schadevergoeding



De rechter nam de zaak wel serieus en bepaalde dat de vernieler naast de gevangenisstraf 740 euro schadevergoeding aan de eigenaar van de kroeg moet betalen. Ook moet hij een leefstijltraining gaan volgen. Doet de man dat niet, dan moet hij het voorwaardelijke deel van zijn straf uitzitten.