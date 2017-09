Groep de Mos: ‘Lerarentekort oplossen met een bonus’

Schoolklas | Foto: ANP

DEN HAAG - Leraren die parttime werken, verleiden om fulltime te gaan werken met een bonus. Dat is volgens Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad de oplossing voor het lerarentekort. 'Als er vijf procent meer gewerkt wordt door bestaande leerkrachten, zal het tekort zo goed als verdwijnen,' stelt Richard de Mos. De Algemene Onderwijsbond (Aob) ziet weinig in het plan en noemt het 'onuitvoerbaar'.

Volgens fractievoorzitter Richard de Mos van Groep de Mos is het grote probleem in het basisonderwijs het grote aantal leerkrachten dat in deeltijd werkt. 'Uit een rekensommetje dat het ministerie van Onderwijs vorig jaar liet maken, blijkt dat er niet veel voor nodig is om het lerarentekort op te lossen,' zegt De Mos. 'Als er vijf procent meer gewerkt wordt door bestaande leerkrachten en oudere docenten werken langer door, zal het tekort voor de komende jaren zo goed als verdwijnen.'



De Mos denkt met een financiële bonus voor fulltimers, leraren te prikkelen meer te werken. 'De gemeente Den Haag zal het lerarentekort helpen bestrijden als het leraren een bonus voor fulltimers in het verschiet stelt.'



Negatief



De Aob is negatief over het voorstel. 'Veel mensen in het basisonderwijs willen helemaal niet fulltime werken,' zegt Robert Sikkes van de Aob. 'Zij hebben daar hun eigen redenen voor. Een daarvan is de werkdruk maar ook bijvoorbeeld mantelzorg. Een financiële prikkel zal ze niet overhalen.'



Bovendien is het volgens Sikkes maar de vraag of een bonus voor fulltimers juridisch wel kan. 'De regel is: gelijk loon voor gelijk werk. Je kan niet zomaar iemand per uur meer betalen dan een ander.'



Werkdruk



Naast een bonus voor fulltimers wil Groep de Mos dat de gemeente helpt bij het verlagen van de werkdruk. 'Wethouder Bruines moet eindelijk werk maken van het inzetten van zowel onderwijsassistenten als vakdocenten', zegt De Mos. 'Vanwege de enorme werkdruk is er veel uitval bij onderwijzers. Eerder wegbezuinigde klassen- en onderwijsassistenten, maar ook de inzet van vakdocenten, kunnen die werkdruk wegnemen.'



Donderdag 5 oktober gaan onderwijzers uit het basisonderwijs actievoeren in Den Haag. Ze willen een hoger salaris en een lagere werkdruk.