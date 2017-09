Willem van Oranje opent koninklijke wandelroute door Den Haag

DEN HAAG - Den Haag heeft een koninklijke wandelroute. Tijdens de stadswandeling van vier kilometer loop je langs alle koninklijke trekpleisters van Den Haag. De route is woensdag officieel geopend door wethouder Karsten Klein en 'Willem van Oranje'.

'De geest van de Oranjes is op iedere plek van de route te voelen', zo prijst Willem van Oranje de route aan. Speciaal voor de feestelijke opening is er een lookalike van de stadhouder aanwezig om uitleg te geven over de bezienswaardigheden. Startpunt en tevens plek van de openingshandeling is het Escher Museum aan het Lange Voorhout. 'Wat is er mooier dan over het Lange Voorhout lopen, langs het koninklijk paleis aan het Noordeinde?', mijmert Willem van Oranje.De Haagse wethouder Karsten Klein is blij met de mobiele stadswandeling: 'Alles wat je nodig hebt is je mobieltje met gps-functie. Je ziet op de kaart waar je bent en je krijgt meteen een beschrijving van wat je ziet.' Op 14 plekken in de stad is een markering in de stoep geplaatst bij de bezienswaardigheid. 'Daar staat ook een korte beschrijving op, heel handig,' zegt de wethouder. De wandelroute is te vinden op koninklijkeroute.nl