Ellen Verkoelen verder met eigen partij in Provinciale Staten

DEN HAAG - Ellen Verkoelen heeft haar eigen partij opgericht. Eind augustus werd ze door het CDA uit de fractie gezet omdat ze volgens de partij politiek actief zou zijn geworden voor 50PLUS. Zelf ontkende ze dat. Nu gaat ze onder Groep Ellen Verkoelen verder in de Provinciale Staten.

'Ik ga onafhankelijk verder met het CDA-programma in mijn achterzak', vertelt Verkoelen tegenover Omroep West. 'Ik maak geen eigen nieuw programma. Ik hou netjes het CDA aan.'De overstap naar 50PLUS maakt ze dus niet. Eerder vertelde Verkoelen wel dat de partij in haar straatje valt, maar een overstap is niet aan de orde.'Ik ben wel sympatisant van de partij en in Rotterdam willen ze mij graag hebben', geeft ze toe. 'Maar dat is op gemeentelijk niveau, dat is een heel ander verhaal. Ze hebben mij gevraagd om kandidaat lijsttrekker te zijn. Ik denk dat ik dat wel ga doen.'Het CDA is niet blij met de keuze van Verkoelen. De partij maakt zich onder meer boos over het feit dat ze haar zetel niet heeft teruggegeven. Volgens het CDA was dat namelijk wel de afspraak. 'Dat is teleurstellend', geeft Meindert Stolk, fractievoorzitter van CDA Zuid-Holland aan.'Ze heeft voor de verkiezingen een toezegging gedaan om de zetel terug te geven, mocht ze geen deel meer uitmaken van de fractie van het CDA. Deze afspraken zijn glashelder. Als je geen onderdeel meer uitmaakt van de fractie dan stel je de zetel te beschikking van de partij. Ook als er geen vertrouwen meer is vanuit het CDA en je niet zelf voor kiest om uit de fractie te stappen.'Verkoelen denkt daar zelf heel anders over. 'Ik ben eruit gezet en dat vind ik toch net iets anders. Ik onderschijf nog altijd verkiezingsprogramma van het CDA. Dat heb ik al die jaren ook gedaan. Ik had het graag anders gezien, maar ze hebben mij er zonder hoor- en wederhoor uitgeknikkerd. En dan krijg je actie-reactie.'