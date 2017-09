Alphenaar Jelle Sels wil volgend jaar tot top-350 van tenniswereld behoren

ALPHEN AAN DEN RIJN - Jelle Sels wil komend jaar een flinke sprong maken op de wereldranglijst. De 22-jarige Alphenaar is deze maand vier jaar prof. Waar hij in de eerste twee jaar met rasse schreden omhoog ging, stabiliseerde zijn plek op de ranking het voorbije jaar. Sels kampte met een slepende blessure en dreigde een operatie te moeten ondergaan.

'Ik sta nu net in de top-700 en wil heel graag naar de top-350 toe. Dan word ik toegelaten tot het hoofdtoernooi van bijvoorbeeld TEAN International', zegt Sels.Hij is deze week de publiekslieveling op het jaarlijkse challengertoernooi in Alphen aan den Rijn, het vierde grootste tennistoernooi van Nederland. Dinsdagavond speelde Sels op het center court van zijn thuisbaan, waar hij een paar jaar geleden nog clubkampioen werd. 'Het is altijd leuk om hier te spelen. Familie, vrienden en clubmensen zitten op de tribune.'Sels maakte dinsdag geen schijn van kans in de eerste ronde. Hij had pech met de loting en ging er tegen Oscar Otte (Duitsland) binnen een uur af: 6-1, 6-1. De als derde geplaatste Duitser staat 550 plekken hoger op de wereldranglijst dan Sels.'Dit was mijn eerste challengertoernooi dit jaar. Ik speel eigenlijk allemaal futuretoernooien, dat is een niveautje lager. Mijn tegenstander was wat sneller en fitter. Hij is gewoon een paar stappen beter.'Afgelopen zondag stond Sels nog in de finale van het future tennistoernooi in Schoonhoven. Daar verzamelde de Alphense proftennisser de nodige punten voor de wereldranglijst. Die lijn wil Sels, die de voorbije twaalf weken iedere week een toernooi speelde, doortrekken. 'Ik neem heel even rust en dan ga ik me richten op het hardcourtseizoen tot aan het einde van 2017.'Drie finales van futuretoernooien speelde Sels tot nu toe. Hij wacht nog altijd op zijn eerste toernooizege als tennisprof. 'Ik wil heel graag een keer winnen. Zondag had ik veel kansen. In de derde set kon het alle kanten op gaan. Maar die toernooioverwinning gaat er zeker snel aan komen.'