Ruzie om Tsum Tsum knuffels!

DEN HAAG - Sandra uit Voorburg heeft een probleem. Haar kinderen van 7 en 4 maken ruzie om wie er met welke knuffel mag spelen. Haar kinderen zijn namelijk gek op de Tsum Tsum knuffels van Disney. Maar laten ze nou allebei dezelfde favoriet hebben! Een herkenbaar probleem voor veel ouders en dus schakelde Sandra de hulp van SuperDebby in.

De Tsum Tsum knuffels zijn te sparen bij het Smulfruit. In de verpakkingen van het Smulfruit zitten kaartjes met daarop leuke informatie, maar ook een actiecode. Met vier actiescodes kun je een Tsum Tsum knuffeltje krijgen. Sandra heeft inmiddels zeven knuffels gespaard, maar er zijn wel 25 verschillende soorten. En dus is ze op zoek naar meer actiecodes! Smulfruit is te koop bij verschillende supermarkten waaronder Hoogvliet, Coop, Deen en Deka Markt.



Heb jij actiescodes over of heb jij misschien wel Tsum Tsum knuffels liggen die niet gebruikt worden? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel met 070 307 88 88.