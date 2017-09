Om uitval verlichting te voorkomen: geen werkzaamheden in Rijswijk

RIJSWIJK - De gemeente Rijswijk gaat voorlopig niet verder met het plaatsen van nieuwe schakelkasten voor de openbare verlichting. De komende maanden worden de dagen weer korter en de gemeente wil daarom niet dat de straatverlichting uitvalt, wat de laatste tijd wel regelmatig gebeurde tijdens het de werkzaamheden.

De reden dat de verlichting tijdens het aansluiten regelmatig uitviel is omdat het nieuwe systeem nog niet goed functioneert met het oude systeem. Daarnaast is het ondergrondse kabelnetwerk slechter dan verwacht. Daarom lopen de werkzaamheden ook uit.Het was aanvankelijk de bedoeling dat deze maand alle schakelkasten vervangen zouden zijn. Dat is niet gelukt. In april volgend jaar gaat de gemeente weer verder met het aansluiten van de nieuwe kasten. Van de 110 kasten moeten er nog 26 worden aangesloten.