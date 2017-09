Vliegveld steeds populairder: drukste maand ooit voor Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport

DEN HAAG - De maand augustus was qua passagiers de drukste ooit voor Rotterdam The Hague Airport. De luchthaven verwerkte vorige maand ruim 200.000 passagiers. Ten opzichte van dezelfde zomermaand een jaar eerder was er sprake van een toename met 20 procent.

Van januari tot en met augustus zag de luchthaven het aantal passagiers met 8 procent stijgen. Vooral de nieuwe bestemmingen van Transavia via Rotterdam, waarbij ook grotere toestellen werden ingezet, leidden tot meer reizigers. Verder waren ook TUI en British Airways actiever op de luchthaven.



Om de groei het hoofd te bieden, heeft de luchthaven fors geïnvesteerd in zijn faciliteiten, zoals een nieuw bus- en taxiplein. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe bagagehal en in november wordt begonnen met een verdere uitbreiding van de vertrekhal.