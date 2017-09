'Rechtbank Den Haag gaat proces MH17 doen'

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - De rechtbank Den Haag is volgens minister Stef Blok 'logische' keuze voor het toekomstige proces tegen verdachten van het neerhalen van vlucht MH17. Hij zei dat tijdens het debat over de berechting van de verdachten.

De beslissing om de verdachten door een rechtbank in Nederland en onder de Nederlandse wet te berechten viel in juli. De landen die samenwerken in het strafrechtelijk onderzoek waren het hier unaniem over eens.



Welke rechtbank was toen nog niet duidelijk. De locatie staat nog niet vast, aldus een woordvoerder in een toelichting. Het kan zijn dat de rechtbank op een plek buiten Den Haag gaat werken.