Haagse D66-lijsttrekker bij presentatie verkiezingsprogramma: ‘Wij doen niet aan autootje pesten’

DEN HAAG - D66 in Den Haag kiest voor de fiets boven de auto. In het concept verkiezingsprogramma staat dat de partij 17 miljoen euro extra wil uittrekken voor fietsvriendelijke plannen. De auto krijgt het daarentegen moeilijker. 'We kunnen niet ongebreideld parkeervergunningen voor tweede auto's uit blijven geven', zegt D66-lijsttrekker Robert van Asten.

Woensdag presenteerde de grootste partij in de Haagse gemeenteraad het concept verkiezingsprogramma . Hierin staat dat de fiets prioriteit krijgt, zowel in beleid als in de inrichting van de openbare ruimte. Dat betekent onder andere aanleg van meer vrijliggende fietspaden, meer fietsparkeerplekken en het ondertunnelen van het fietspad bij de Zuid-Hollandlaan.Automobilisten krijgen juist minder ruimte. De vergunning voor een tweede auto moet flink omhoog, net als het tarief voor parkeren op straat. Voor Hagenaars buiten het centrum geldt dat er één auto per huishouden geparkeerd moet kunnen worden in de eigen buurt. Maar voor inwoners van het centrum waar veel openbaar vervoer is, hoeft dit uitgangspunt niet te gelden, vindt D66.'We moeten kijken naar de leefbaarheid in de stad', legt D66-lijsttrekker Robert van Asten uit. 'Als we ongebreideld vergunningen blijven geven voor de tweede auto, dan raken de straten verstopt. Dat is slecht voor de veiligheid op straat. Bovendien kan je in overvolle straten niet meer spelen, je kan geen groen meer aanleggen en dat is waar deze stad ook behoefte aan heeft.'Volgens Van Asten jaagt D66 de auto niet de stad uit. 'We doen niet aan autootje pesten. Weet je wat wij doen? We zorgen ervoor dat de mobiliteit van iedereen gewaarborgd blijft. De stad groeit en we hebben straks 600 duizend inwoners. Als deze mensen allemaal een auto hebben, dan slibt de stad dicht. Dat kunnen we niet aan. We investeren in de fiets, we investeren in het openbaar vervoer en ja, voor de auto is straks ook nog plek.'Woensdag maakte D66-wethouder Tom de Bruijn bekend dat hij niet op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 wil. Wel is hij beschikbaar voor een tweede termijn als wethouder.