Frisdrank met suiker al lang weg op school in Leiden: het bevalt prima!

Geen frisdrank, maar water op het Marecollege (foto: Omroep West)

LEIDEN - Frisdrank met suiker is op het Marecollege in Leiden al vijf jaar taboe. Tenminste, de school verkoopt het niet meer. Daarmee loopt het Marecollege ver voor op het besluit van frisdrankproducenten om vanaf 2018 geen suikerhoudende frisdranken meer te verkopen aan middelbare scholen. De ban op frisdrank in de schoolkantine bevalt ze in Leiden prima.

Er is woensdag maar weinig zoete frisdrank te zien in de kantine van het Marecollege. Veel kinderen blijken gewoon water bij zich te hebben. ‘Ja, ik heb het eigenlijk iedere dag bij me ‘, zegt een meisje dat aan de lunch zit. En al haar tafelgenoten zitten ook aan het water.



Het Marecollege is dan ook een zogenaamde 'gezonde school'. De frisdrank werd 5 jaar geleden al in de ban gedaan op school. En niet alleen omdat kinderen steeds zwaarder worden. ‘Het is gewoon ook goed voor je concentratievermogen’, zegt rector Elard Pijnacken. ‘Bovendien willen we goed eten en voldoende bewegen in ons onderwijs promoten.’



Supermarkt



Maar is de school na 5 jaar ook tevreden over de gezonde school? ‘Jazeker, maar je ziet natuurlijk nog wel dat sommige kinderen toch even naar de supermarkt gaan voor iets zoets', zegt Pijnacken.



Dat wordt ook wel beaamt door veel leerlingen: ‘Ik vind die sapjes hier te duur’, zegt een meisje met een blikje cola. ‘Maar ik vind cola ook wel gewoon lekker af en toe.’