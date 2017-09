Gratis cholesterol, bloedsuiker en bloeddruk meten op Haagse Markt

DEN HAAG - Verpleegkundigen van het Westeinde-ziekenhuis in Den Haag waren woensdag uitgeweken naar de Haagse Markt. Bezoekers konden gratis hun cholesterol, bloedsuiker en bloeddruk laten meten. De prikactie maakte onderdeel uit van de campagne 'Herken een Beroerte'.

Een hoge cholesterol, bloedsuiker en bloeddruk verhogen de kans op hart- en vaatziekten. Daarom kan je volgens verpleegkundige Joke Demeris van het MCH Westeinde er wat aan doen als je dit eenmaal weet: 'Voorkomen is beter dan genezen'.Belangrijkste tip is, niet verrassend, een gezonde leefstijl. Dat wil zeggen: 'Geen zout aan je eten toevoegen. Vloeibare vetten gebruiken. Niet teveel suikers. En voldoende bewegen, zorgen dat je gewicht onder controle is. Met name bewegen is heel belangrijk.'