Nog steeds geen duidelijkheid over bekerwedstrijd SVV Scheveningen - Ajax

Loting eerste en tweede kwalificatieronde KNVB-Beker

DEN HAAG - Ondanks overleg met 'diverse betrokken partijen' is er woensdagmiddag nog steeds geen besluit genomen over de beladen bekerwedstrijd tussen SVV Scheveningen en Ajax. Dat meldt SVV Scheveningen op haar website. Voornemen was om woensdagmiddag met duidelijkheid te komen over de locatie waar het duel op 20 september wordt gespeeld.





De club hoopt nu uiterlijk vrijdag 8 september uitsluitsel te geven over het bekerduel. 'Ook wij als bestuur betreuren het dat we niet anders kunnen dan deze boodschap te brengen maar staan wel achter het besluit om goed de tijd te nemen', aldus het bestuur.



Sportpark Houtrust, waar SVV Scheveningen haar thuisduels speelt, voldoet niet aan de eisen van KNVB en de gemeente. Dit zou te maken hebben met veiligheidsmaatregelen en de huidige staat van de kunstverlichting rondom het hoofdveld. De wedstrijd wordt rechtstreeks uitgezonden op Fox Sports en de verlichting moet in orde zijn.