Putlucht in flat door lek bij de buren en 'droge afvoerputjes'

DEN HAAG - Bewoners van de flat aan de Gedempte Burgwal in Den Haag zijn het zat. Al jaren hebben ze last van enorme stankoverlast. Twee keer per jaar stromen de kelders vol en is de putlucht zelfs op de bovenste verdiepingen te ruiken.

'Het stinkt niet maar een uurtje maar nu al maanden', zegt Anne Westerveld, één van de bewoonsters van de flat aan de rand van Chinatown. De woningbouwvereniging belooft steeds dat ze het oplossen, maar verder dan het water wegpompen uit de kelders komen ze totnutoe niet.



'Dit moet toch te repareren zijn, zoiets?' vraagt Westerveld zich af. Veel bewoners worden letterlijk ziek van de lucht. Een aantal van hen is al een handtekeningenactie begonnen om de eigenaar van het pand, woningcorporatie Haag Wonen, in beweging te krijgen. 'Als ze naar de maan kunnen moeten ze dit toch ook kunnen maken.'



Spoelkeuken spoelt doorrr



Nadat Omroep West aandacht aan de klachten besteedde heeft Haag Wonen een opzichter langs gestuurd en die heeft vanmiddag het lek gevonden... bij de buren. Het naastgelegen Chinees restaurant heeft een lek in de spoelkeuken.



Dat was vorige maand al oorzaak van stankoverlast en was toen ook gerepareerd. Maar toen de opzichter bij de buren in de kruipruimte ging kijken bleek dat het lek weer terug was. 'Het water van de spoelkeuken liep zo de kruipruimte in', aldus een woordvoerster van Haag Wonen.



Eigen putje eerst



'Dat wordt vanavond meteen gerepareerd', zegt Els van der Schans, manager van Haag Wonen. 'Morgen komen we de kelder droogmaken, en als ook de muur is opgedroogd wordt het volgende week goed schoongemaakt', belooft ze.



Maar de langdurige stankoverlast heeft volgens Haag Wonen nog een oorzaak: ook de afvoerputjes van de flat zelf stinken omdat ze droog komen staan. Als dat weer zover is kunnen de bewoners bellen en komt Haag Wonen er een beetje water in gieten. Zo eenvoudig kan het zijn. Als dat tenminste het euvel is.