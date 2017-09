Geen oplossing conflict Ahold en eigenaar lege Leidse Albert Heijn, rechter doet vrijdag uitspraak

Foto: Omroep West

DEN HAAG - Franchisenemer Gerrit van Noort en Ahold zijn niet tot oplossing gekomen voor het conflict dat ze dinsdag uitvochten in de rechtbank van Haarlem. Dat betekent dat de rechter vrijdag alsnog uitspraak zal doen in de zaak. Van Noort, franchisenemer van een Albert-Heijnfiliaal op de Kooilaan in Leiden en in Berghem, wil dat Ahold hem weer producten gaat leveren. Die levering was gestopt waardoor de schappen in de winkel nu leeg zijn.

Geschreven door Sander Knura





Na een zitting van vijf uur gingen de twee partijen uit elkaar met de belofte om met elkaar in gesprek te blijven en te proberen onderling tot een oplossing te komen. Uiterlijk woensdagmiddag om vier uur moesten de twee partijen eruit zijn. Nu dat niet gelukt is doet de rechter vrijdag uitspraak over het



Besluit over twee weken



Over andere vorderingen doet de rechter binnen twee weken uitspraak. Wat die vorderingen precies zijn, kon de rechtbank niet zeggen.



