Oud-gedeputeerde Van der Sande: ‘Het is alsof je nooit iets fout hebt gedaan'

REGIO - 'Het gebeurt maar weinig dat er zoveel mooie woorden over je worden gesproken.' Dit zei Rogier van der Sande tijdens zijn afscheid in het Provinciehuis. De oud-gedeputeerde stopt na 6,5 jaar bij de provincie Zuid-Holland. Hij wordt dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 'Het is alsof je nooit iets fout hebt gedaan,' grapte hij tijdens de Statenvergadering ter gelegenheid van zijn vertrek.

Commissaris van de Koning Jaap Smit noemde Van der Sande 'de hoeder van de coalitie' en een 'belangrijke pion in de Staten.' Volgens hem kwam er met de komst van Van der Sande weer rust in het college. De VVD'er werd in 2011 lid van het college van Gedeputeerde Staten. Eerder was hij wethouder in Leiden.Als gedeputeerde was Van der Sande verantwoordelijk voor de portefeuilles: financiën, bestuur en Europa. Tijdens zijn afscheid valt het woordhet meest. Zo zegt Jaap Smit: 'Je laat een erfenis over. Van geld is op, naar geld moet op.' Volgens Smit komt dit doordat Van der Sande vooral keek naar de lange termijn.Ook Servaas Stoop van de SGP, die sprak namens alle partijen, kwam hierop terug in zijn toespraak: 'Ik heb het niet gecheckt, maar volgens mij zijn al jouw jaarrekeningen afgesloten met overschotten van tientallen miljoenen euro's.' Hij eindigde zijn speech met: 'Namens de Staten spreek ik onze oprechte dank uit voor de manier waarop je je ambt van gedeputeerde hebt vervuld.'Rogier van der Sande wordt volgende week opgevolgd door Jeanette Baljeu. Dan zal de oud-wethouder van Rotterdam op het Provinciehuis benoemd worden tot gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.